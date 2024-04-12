Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor! İşte detaylar...

Altın fiyatları bu bayram haftasında da rekor kırmaya devam ediyor. ONS altın bu hafta yüzde 2,47 yükselerek tarihin en yüksek seviyelerine çıktı. Altın fiyatlarının yükselmesinde ABD beklentilerin altında gelen üretici fiyatları etkili oldu