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Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor! İşte detaylar...

Altın fiyatları bu bayram haftasında da rekor kırmaya devam ediyor. ONS altın bu hafta yüzde 2,47 yükselerek tarihin en yüksek seviyelerine çıktı. Altın fiyatlarının yükselmesinde ABD beklentilerin altında gelen üretici fiyatları etkili oldu

Ekleme: 12.04.2024 - 09:52 Güncelleme: 12.04.2024 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor! İşte detaylar...Altın fiyatları bu bayram haftasında da rekor kırmaya devam ediyor. ONS altın bu hafta yüzde 2,47 yükselerek tarihin en yüksek seviyelerine çıktı. Altın fiyatlarının yükselmesinde ABD beklentilerin altında gelen üretici fiyatları etkili oldu.

Öte yandan ECB'nin faiz indirimine hazırlanması da altın fiyatlarının tarihi zirvesini görmesini sağladı

Gram altın yüzde 0,78 yükselişle 2,480 TL'ye çıktı.

Çeyrek altın 4,226 TL

Yarım altın 8,401 TL

Cumhuriyet altını 16,989 TL

ONS altın yüzde 1,40 yükseliş 2.405 dolardan işlem görüyor