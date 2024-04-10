Vuralsoy Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman'dan bayram mesajı

Vuralsoy Yönetim Kurulu Başkanı Azad Medeni Kahraman, yayınladığı bayram mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.Bayramlar insanların kucaklaştığı, dargınlıkların unutulduğu, bir arada yaşanan en güzel günlerdir. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde Ramazan Bayramı'nın aramızdaki bağları daha fazla kuvvetlendireceğini umut ediyor güzel değerlerimizin sadece bayram günleriyle sınırlı kalmamasını temenni ediyorum diyen Kahraman tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ettiğinide dile getirdi.