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Beyaz Gazete
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Ulusal seviyede aranıyordu Mehmet Kopal, Fransa'dan Türkiye'ye getirildi!

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet KOPAL, Fransa’dan Türkiye'ye getirildi.

Ulusal seviyede aranıyordu Mehmet Kopal, Fransa'dan Türkiye'ye getirildi!
Ekleme: 10.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Ulusal seviyede aranıyordu Mehmet Kopal, Fransa'dan Türkiye'ye getirildi!
PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet KOPAL, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınırdışı kararı alınması sağlanarak 09.04.2024 tarihinde Fransa'dan Türkiye'ye getirildi.