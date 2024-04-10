MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan bayram mesajı: Hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın arsından bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Kalplerin yumuşadığı, dostlukların pekiştiği ve kırgınlıkların giderildiği bu günlerin, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum" dedi.Mesajına devam eden Kalın, "Milli İstihbarat Teşkilatı olarak ülkemizin özgürlüğü, güvenliği ve istikrarı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.MİT Başkanı İbrahim Kalın Bayram mesajına şöyle devam etti;Her türlü zorluğu, akıl, erdem, hikmet, irade ve sabırla kolay etmek için dur durak bilmeden çalışacağız.Ülkemize yönelik gizli, açık, görünen, görünmeyen her türlü oyunu bozmak içiçn imkan ve kabiliyetimizi daha da geliştirmeye güçlenmeye devam edeceğiz.Bağımsız, egemen güçlü ve müreffeh bir Türkiye için girdiğimiz yolda azim ve kararlılıkla yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz.Dili, dini, milliyeti ne olursa olsun her zaman hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz.Kötülüğün iyilikle, karanlığın aydınlıkla, çirkinliği güzellikle yenecek; bugünümüzü ve yarınımızı kadim ve evrensel değerlerimiz temelinde inşa etmeyi sürdüreceğiz.Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor; ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini niraz ediyorum.