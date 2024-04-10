Mezarlık ziyaretinde korkutan anlar! Otomobil...
Mardin’in Midyat ilçesinde mezarlığa giden ailenin otomobili alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgilere göre, Şenköy Mahallesi'nde mezarlığa giden bir ailenin otomobili henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobil, itfaiye erlerinin müdahalesi ile söndürülürken kullanılmaz hale geldi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobil, itfaiye erlerinin müdahalesi ile söndürülürken kullanılmaz hale geldi.