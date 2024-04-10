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Mezarlık ziyaretinde korkutan anlar! Otomobil...

Mardin’in Midyat ilçesinde mezarlığa giden ailenin otomobili alevlere teslim oldu.

Ekleme: 10.04.2024 - 09:53 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Mezarlık ziyaretinde korkutan anlar! Otomobil...Edinilen bilgilere göre, Şenköy Mahallesi'nde mezarlığa giden bir ailenin otomobili henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Mezarlık ziyaretinde korkutan anlar! Otomobil...

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobil, itfaiye erlerinin müdahalesi ile söndürülürken kullanılmaz hale geldi.

Mezarlık ziyaretinde korkutan anlar! Otomobil...