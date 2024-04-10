Mezarlık ziyaretinde korkutan anlar! Otomobil...

Edinilen bilgilere göre, Şenköy Mahallesi'nde mezarlığa giden bir ailenin otomobili henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobil, itfaiye erlerinin müdahalesi ile söndürülürken kullanılmaz hale geldi.