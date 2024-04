Kurtulmuş'tan Gazze tepkisi: Katliam sınırlarını aşmış bir soykırım

BMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı namazını Fatih Camii'nde kıldı. Kurtulmuş, Gazze'de devam eden saldırılardan dolayı buruk bir bayram yaşandığını söyledi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını vatandaşlarla birlikte Fatih Camii'nde kıldı. Vatandaşlarla bayramlaşan Kurtulmuş, Fatih Sultan Mehmet Türbesini de ziyaret etti.Bayram namazı sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, "Öncelikle, milletimizin ve tüm İslam aleminin Bayramını tebrik ediyoruz. Çok güzel manevi iklimle beraber yaşadığımız Ramazan Ay'ından sonra, Ramazan Bayramını idrak ediyoruz. çok güzel bir bayram namazı kılındı. Türkiye'nin her yerinde camiler doldu taştı" dedi.İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılara dikkat çeken Kurtulmuş, "Aynı zamanda, bu bayram hayatımız boyunca yaşadığımız en acı en buruk bayramların başında geliyor. Maalesef her Ramazan ayında İsrail, Filistin'de işgal ettiği topraklarda müslümanlara karşı her türlü zulmü yapıyor. Artık bu alışkanlık haline gelmişti. Fakat bu sene insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan biri, tüm dünyanın gözü önünde, 35 bin insanın şehit edildiği, binlerce insanın hala yıkıntıların altında olduğu ve 70 bine yakın yaralının olduğu bir katliam, hatta katliam sınırlarını aşmış bir soykırımı hep beraber yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş konuşmasının devamında, "Bunun birde bize dönük yani İslam dünyasına dönük tarafı var. Bu kadar zulümler olurken, bu kadar büyük katliamlar yapılırken, insanlık tarihinin modern zamanlardaki en büyük soykırımına şahit olunurken dünya buna sessiz kalmış olabilir ama 2 milyar nüfusa sahip İslam dünyası da ne yazık ki iyi bir sınav veremedi. Hep beraber çaresizlik içerisinde kararsızlık içerisinde ve belki de bölünmüşlük içerisinde bu katliamı seyretti. Bundan dolayı da ayrıca üzüntü içerisindeyiz" şeklinde konuştu.