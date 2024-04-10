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Beyaz Gazete
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İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar bomboş kaldı! Havadan böyle görüntülendi

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'da yollar bomboş kaldı. İBB Cep trafik verilerine göre ise sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 6 oldu.

Ekleme: 10.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar bomboş kaldı! Havadan böyle görüntülendiRamazan Bayramı'nın 9 gün sürecek olan tatilinin başladığı anlardan itibaren çok sayıda İstanbullu, tatil beldeleri ve memleketlerine gitmeyi tercih etti.

İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar bomboş kaldı! Havadan böyle görüntülendi

Okulların ara tatilinin bayram tatiliyle de birleşmesi üzerine vatandaşlar, farklı noktalara hareket etti. Şehir dışına seyahatlerin ardından megakentte sıkışık trafik görüntülerinin oluştuğu birçok kavşak ve nokta boş kalırken bazı noktalarda ise araç zaman zaman araç hareketliliğinin olduğu görüldü.

İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar bomboş kaldı! Havadan böyle görüntülendi

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 6 OLDU

İBB Cep trafik verilerine göre ise sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 6 oldu. Megakentin boş kalan Cevizlibağ, Bakırköy gibi noktaları ise havadan görüntülendi.