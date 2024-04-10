İsrail'e ihracat kısıtlaması! Başkan Erdoğan: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; AK Parti Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Erdoğan, 'Dirayetli duruşu yok sayanları Allah'a havale ediyoruz' dedi.Başkan Erdoğan, İsrail'e ihracat kısıtlamasına ilişkin, 'İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek.' dedi.Konuşmasında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine de değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:"MHP'li kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Seçim sonucu elbette ayrı bir değerlendirme konusu. Milletin sandıkta verdiği mesajları okuyup analiz ediyoruz. MYK'da bunun ilk adımını attık. Halkayı genişleterek istişarelere devam edeceğiz. Seçimlerin muhasebesini yapıyoruz. Sandıkta verilen mesajı detaylıca inceliyoruz.Kendimizi yenileme konusunda her zaman farkımızı ortaya koyduk. AK Parti bundan güçlenerek çıkacaktır. Sizlerden de tefrikaya düşmemenizi, fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin."