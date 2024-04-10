Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerin 9'uncu buruk bayramı

Bayram kimileri için buruk geçiyor.Evlatları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da başlattıkları eylemi kararlılıkla sürdürüyor.Diyarbakır'da DEM Parti il başkanlığı önünde yaz-kış demeden bir araya gelen aileler, evlatlarına sesleniyor.Bugün ise kimi aileler için çocuklarından ayrı 9'uncu bayram...375 ailenin dönüşümlü olarak bin 682 gündür sürdürdüğü eylemde; şu ana kadar 51 aile, çocuğuna kavuştu.Aileler bugün de çocuklarına teslim olmaları için çağrı yaptı.Bedriye Uslu, 2010 yılında 18 yaşındaki oğlunun kaçırıldığını söyleyerek, "Bundan asla vazgeçmeyeceğim. Elim, ayağım tuttuğu sürece geleceğim. 27 bayramdır oğlum Mahmut yanımızda yoktur. Her zaman o acıyı yaşıyorum. Her bayram geldiğinde, yaram tazeleniyor. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. İnşallah buradaki tüm ailelerin çocukları gelir; annesine, babasına kavuşur. Ben de oğlumu buradan alıp, evime gideceğim. Ben, babası, kardeşleri onun hasretiyle yanıyoruz. Umudumuz; çocuğumuzun gelip, evlenmesidir. Çoluk, çocuğa karışmasıdır. Devletimiz büyüktür oğlum; askerimizi, polisimizi gördüğünde teslim ol. Bu çilemiz bitsin." dedi.