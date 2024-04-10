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Beyaz Gazete
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Bursa'da bayramlaşma kuyruğu: 1 kilometrelik sıra oluşturdular

İnegöl'de 1 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturan vatandaş birbiriyle bayramlaşırken, mahallenin muhtarı bu geleneğin uzun yıllardır devam ettiğini söyledi.

Ekleme: 10.04.2024 - 12:04 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da bayramlaşma kuyruğu: 1 kilometrelik sıra oluşturdularYurt genelinde bayram coşkuyla karşılandı.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazı için kalkan halk sonrasında bayramlaşmak için yola koyuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde de durum değişmedi.

Bursa'da bayramlaşma kuyruğu: 1 kilometrelik sıra oluşturdular

Bayramlaşma kuyruğu oluştu

12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.

Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.

Bursa'da bayramlaşma kuyruğu: 1 kilometrelik sıra oluşturdular

1 kilometrelik sıra oluştu

Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı.

Cerrah Mahallesi muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.