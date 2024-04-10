Bursa'da bayramlaşma kuyruğu: 1 kilometrelik sıra oluşturdular

Yurt genelinde bayram coşkuyla karşılandı.Sabahın erken saatlerinde bayram namazı için kalkan halk sonrasında bayramlaşmak için yola koyuldu.Bursa'nın İnegöl ilçesinde de durum değişmedi.12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı.Cerrah Mahallesi muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.