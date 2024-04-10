Bayram sonrası TBMM gündeminde 9. Yargı Paketi olacak

Hazırlıkları devam eden 9. Yargı Paketi'nde özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler öne çıkacak. Bayram sonrası TBMM gündemine gelecek pakette hakim ve savcıların terfi sisteminin de güncellenmesi yer alacak.

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.



Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan 9. Yargı Paketi ise bayramdan sonra TBMM gündemine sunulacak.



Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik düzenleme



Paketin öncelikli maddelerinden biri cezasızlık algısının kırılmasına yönelik düzenleme olacak. Bu doğrultuda denetimli serbestliğin cezayla orantılı hale getirilmesi öngörülüyor.



Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.



Soyadı düzenlemesi yapılacak



Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.



Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek



Teklifle Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.



Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak.



Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.



Sporda şiddete yönelik yeni önlemler



Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek. Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.