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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile görüştü! İşte ele alınan konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Ekleme: 10.04.2024 - 14:57 Güncelleme: 10.04.2024 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile görüştü! İşte ele alınan konular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. İki lider, görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik ettiler.