Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı! 'Barış, huzur ve esenliğe...'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum.