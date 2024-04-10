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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı! 'Barış, huzur ve esenliğe...'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum.

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı! 'Barış, huzur ve esenliğe...'
Ekleme: 10.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı! 'Barış, huzur ve esenliğe...'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum.

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı! 'Barış, huzur ve esenliğe...'