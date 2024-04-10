Akın akın Ayasofya'ya! İslam alemi için dualar edildi

İstanbullular, Ramazan Bayramı namazı için Ayasofya-i Kebir Camii ile Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki tarihi ve büyük camilere akın etti.

İstanbullu vatandaşlar Ramazan Bayramı namazı için sabah saatlerinde Ayasofya-i Kebir Camii ile Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri doldurdu.İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı çok sayıda turist bayram namazını kentteki büyük ve tarihi camilerde kıldı.İç kısımlarda yer kalmayınca bazı vatandaşlar cami avlusunda namazlarını eda etti.Namazın ardından caminin avlu ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı, İslam alemi için dualar edildi. Bayram namazı öncesi Büyük Çamlıca Camisi'nin dijital mahyasına, "Elveda" yazısı yansıtıldı. Öte yandan bayram namazı nedeniyle camilerin önlerindeki araç yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar avluya girmekte zorlandı.Bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camiye akın etti. Caminin içerisi namaz vaktinden önce dolarken, içeride yer bulamayan vatandaşlar ise seccadeleriyle caminin avlusunda saf tuttu.