Acun Ilıcalı aylık kazanç sorusunu yanıtladı! '13 ülkeden gelir...'

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programları arasında olan Survivor'u Türk halkı ile buluşturan Acun Ilıcalı konuk olduğu 343 Digital programında yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.Toplam servetinin 100 milyar dolar olduğu konuşulan Türk girişimci programda kazancına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.Paraya hiçbir zaman değer vermediğinin altını çizen Ilıcalı, 'TV8'i alıyorum, aldığım zaman verdiğim para 70 milyon dolar, 60-70 milyon dolar para veriyorum, bütün mal varlığım bütün servetim o, o zaman hepsini bir yere riske ediyorsun ki üstte kredi alıyorsun. Tutmasa ne olacak? Bu hamleler süper risk maddi korkum olmadığı için karşılığını aldım' ifadelerini kullandı.Programın akışı devam ederken kendisine yöneltilen “Aylık ne kadar kazanıyorsun?” sorusunu cevap veren Ilıcalı, 'Onu bilmem mümkün değil benim, hesabını yapamayız. 13 ülkeden gelirimiz var kanalımız var. Ben o işlere karışmam. Ebru o işlere bakıyor' diyerek yanıt verdi.Açıklamalarına devam eden girişimci ayrıca 'Restoranların yarısı para almaz benden alındığında da kredi kartı kullanırım' ifadelerini kullandı.Son olarak Acun Ilıcalı kendisine yöneltilen 'Bugüne kadar en çok neye harcadın?' sorusuna ise 'En büyük borçlandığım Tv8 oldu' yanıtını verdi.