ABD Başkanı Biden’dan U dönüşü! Netanyahu’ya resti çekti: Gazze’de hata yapıyor!

Katil İsrail devleti 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 30 bini aşkın Filistinliyi hayattan kopardı. 21. Yüzyıl'ın en kanlı soykırımına imza atan katil Başbakan Netanyahu, başta ABD Başkanı Biden ile AB ülkelerinin desteğiyle saldırılarını her geçen gün artırdı.Biden ve AB liderleri, 5 aydır havadan ve karadan bombaladığı Filistin'e insani yardımın ulaşmasına da izin vermeyen Netanyahu'nun sırtını sıvazlayıp destek açıklaması yaptı.Ancak saldırılara destek çıkan ve Netanyahu'ya cesaret eden o ülkeler, İsrail'e yapılan soykırım suçlaması sonrası birer birer geri adım atmaya başladı.ABD Başkanı Joe Biden da İspanyolca yayın yapan televizyon kanalına Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirilerde bulunan Biden, "Yaptığı şeyin bir hata olduğunu düşünüyorum. Onun yaklaşımına katılmıyorum" ifadelerini kullandı.İsrail yönetimine ateşkes yapılması, gelecek 6-8 hafta boyunca ülkeye giren tüm gıda malzemesi ve tıbbi malzemeye tam erişime izin verilmesi çağrısını yineleyen Biden, "Suudilerden, Ürdünlülere ve Mısırlılara kadar herkesle konuştum. Bu gıdayı taşımaya hazırlar. Bu insanların tıbbi ve gıda ihtiyaçlarını karşılamamanın hiçbir mazereti olamaz. Artık bunun yapılması gerekiyor" açıklamasını yaptı.