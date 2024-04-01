Yaya geçidinde cinayet gibi kaza! Anne ve iki kızına otomobil çarptı: 1 ölü

Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki anne Tuba Çival ve 14 yaşındaki kızları R.Ç ve M.Ç ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede öldü. Kızları ise tedaviye alındı.

Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerine iki kızıyla birlikte yürüyen anne Tuba Çival, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi.O sırada Recep Ö'nün kullandığı otomobil anne ve kızlarına çarptı.Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralandığı belirlenen anne Tuba Çival, ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.Yaralanan iki kızı R.Ç ve M.Ç ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.Anne Tuba Çival, kaldırıldığı özel hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.Anne ve kızlarına çarpan otomobil sürücüsü Recep Ö, ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.