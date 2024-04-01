Kırklareli'nde zehir tacirlerine operasyon: 11 gözaltı
Kırklareli'nde polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yaptı.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 lira, 50 avro ve 50 dolar ele geçirildi.
11 GÖZALTI
Operasyonla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.