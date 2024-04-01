Hırsızlık yapmak isterken canından oldu

Adana'da 36 yaşındaki Uğurcan K., hırsızlık amaçlı girdiği orta hasarlı apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken düşerek yaşamını yitirdi.Olay merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79121 Sokak'ta bulunan Özge Apartmanında meydana geldi. Mahalle sakinleri, polisi arayarak depremden orta hasar almış olan ve kimsenin oturmadığı 11 katlı apartmandan bir kişinin düşerek ağır yaralandığı bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil sağlık ekipleri beton zeminde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, ölen kişinin çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve kasten yaralama suçundan aranan Uğurcan K., olduğunu tespit etti. Ayrıca Uğurcan K.'nin cansız bedeninin yanında bulunan çantanın düştüğü apartman da oturan bir kişiye ait olduğu tespit edildi.Ölen Uğurcan K.'nın hırsızlık amaçlı girdiği binada çarşaf sarkıtarak aşağı inmek isterken düşerek yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Uğurcan K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.