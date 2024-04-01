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Diyarbakır'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi öldü: Polis kaçan şüphelileri arıyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekleme: 1.04.2024 - 15:21 Güncelleme: 1.04.2024 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi öldü: Polis kaçan şüphelileri arıyorDiyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynartepe Mahallesi'nde bir eve, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi öldü: Polis kaçan şüphelileri arıyor

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aynı evde yaşadıkları öğrenilen Mehmet S. ve Sevda M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diyarbakır'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi öldü: Polis kaçan şüphelileri arıyor

Olay yerinde yapılacak incelemenin ardından cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.

Diyarbakır'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi öldü: Polis kaçan şüphelileri arıyor

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.