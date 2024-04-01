Ceylanpınar’da 11 gün önce akıntıya kapıldı: Cansız bedeni bulundu
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ne ulaşıldı.
11 gün önce Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahalle sınırları içerisinden geçen Cırcıp Deresinden geçmeye çalışan 4 kişiden 11 yaşındaki Davut Kara, akıntıya kapılarak kayboldu.
Bölgedeki arama ve tarama çalışmaları 11 gün boyunca 6 dalgıç polis, 6 araç,1 bot, 1 dron, 46 görevli personel ve yüzlerce vatandaş tarafından aralıksız bir şekilde sürdürüldü.
Çalışmaların 11'inci gününde akıntıya kapılan çocuk, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Sudan çıkartılan ceset, hastane morguna kaldırıldı.
Bölgedeki arama ve tarama çalışmaları 11 gün boyunca 6 dalgıç polis, 6 araç,1 bot, 1 dron, 46 görevli personel ve yüzlerce vatandaş tarafından aralıksız bir şekilde sürdürüldü.
Çalışmaların 11'inci gününde akıntıya kapılan çocuk, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Sudan çıkartılan ceset, hastane morguna kaldırıldı.