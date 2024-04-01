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Ceylanpınar’da 11 gün önce akıntıya kapıldı: Cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ne ulaşıldı.

Ekleme: 1.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 1.04.2024 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Ceylanpınar’da 11 gün önce akıntıya kapıldı: Cansız bedeni bulundu11 gün önce Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahalle sınırları içerisinden geçen Cırcıp Deresinden geçmeye çalışan 4 kişiden 11 yaşındaki Davut Kara, akıntıya kapılarak kayboldu.

Bölgedeki arama ve tarama çalışmaları 11 gün boyunca 6 dalgıç polis, 6 araç,1 bot, 1 dron, 46 görevli personel ve yüzlerce vatandaş tarafından aralıksız bir şekilde sürdürüldü.

Çalışmaların 11'inci gününde akıntıya kapılan çocuk, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Sudan çıkartılan ceset, hastane morguna kaldırıldı.