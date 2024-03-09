Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Cani annenin avukatından telefon yalanı

Eyüpsultan'da ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.Kazayı yapan ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u Mısır'a kaçırdığı belirlenen Yazar Eylem Tok'un daha sonra oğluyla ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve oğlu için tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi.İfadeler ve görüntüler ortaya çıkarken Eylem Tok'un avukatından açıklama geldi. Açıklamada; 'Öncelikle, 1 Mart'ta Kemerburgaz'da meydana gelen acı kazada hayatını kaybetmiş olan Oğuz Murat Acı'nin ailesine başsağlığı, diğer tüm yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz. Olayın hassasiyeti ve acısı başta kazazedeler ve aileleri olmak üzere her iki taraf için de henüz tazedir' denildi.Açıklamanın devamında, 'Bu süreçte vekilleri olarak tek ricamız, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sizlerle paylaşılmayan hiçbir bilgi ve açıklamaya lütfen itibar etmeyiniz.Olay yerinde Timur Cihantimur'un ve yanındaki arkadaşlarının yaralılara yardım etmeye çalıştığı, Eylem Tok'un olay yerinden telefon götürmediği ve olay yerine ilk olarak itfaiye ile polis ekiplerinin geldiği hususu dosya kapsamında tanık beyanları ile de sabittir.Bu nedenle olayla ilgili yetkili makamlarca yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ederiz' dedi.Eylem Tok'un avukatı, 'Acısını en derin şekilde paylaştığımız bu olayla ilgili olarak müvekkiller elbette adli makamlara teslim olup yargılanacaklardır. Türk yargısı tarafından verilecek kararla adalet elbet tecelli edecektir' dedi.17 yaşındaki Timur Cihantimur'un karıştığı kazada yaralanan kişinin kaybolan cep telefonu, yurt dışına kaçan Yazar Eylem Tok'un kullandığı araçta bulunmuştu