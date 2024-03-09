Soykırım destekçisi Biden'a protesto şoku! İtiraf niteliğinde açıklama

İsrail'in katliamına destek veren ABD Başkanı Joe Biden, her gittiği ortamda protesto ediliyor. ABD'nin başkenti Washington'da toplanan Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapadı. Öte yandan itiraf niteliğinde bir açıklama yapan Biden, İsrail'in sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun olduğunu kaydederek, "Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu." dedi.

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren ABD Başkanı Joe Biden, gittiği her yerde protesto ediliyor.ABD'nin başkenti Washington'da toplanan Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapadı.Göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri Amerikan medyasına yansıdı. Polis göstericilere müdahale etti.Öte yandan itiraf niteliğinde bir açıklama yapan Biden, İsrail'in sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:"Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu.30 binden fazla Filistinli öldürüldü ve bunların çoğu Hamas üyesi değil.Binlerce ve binlerce kadın ve çocuk öldürüldü, erkek ve kız çocukları yetim kaldı" şeklinde konuştu.