Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara çevreleri ile Mersin'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklıklarının, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, sıcaklıkların düşmesiyle 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 10°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı bulutluMANİSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Mersin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 18°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 16°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.ANKARA °C, 6°CÇok bulutlu, genellikle hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇANKIRI °C, 9°CÇok bulutlu, genellikle yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİNOP °C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 2°CÇok bulutlu, kar yağışlıKARS °C, 2°CÇok bulutlu, kar yağışlıMALATYA °C, 7°CÇok bulutlu, karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinde yağmurluVAN °C, 5°CÇok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİİRT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.