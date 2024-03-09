İstanbul'a yeni bir müjde aha geldi! Beklenen gün geldi! Bakırköy - Kirazlı Metro hattı yarın açılacak

Türkiye'de ulaşım alanında yapılan yatırımlara her geçen gün yenisi ekleniyor.Yapılan projelerle son 20 yıllık dönemde İstanbul demir ağlarla örüldü.Vatandaşlara dev bir hizmet sunan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hayata geçirilen metro projelerinin ardı arkası kesilmiyor.Bu kapsamda kente yeni bir metro hattı daha kazandırılıyor.Bakan Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nın müjdesini verdi.Metro hattında çalışmalar sona erdi ve açılış için de beklenen gün geldi.Açılışı ise 10 Mart (yarın) saat 17.00'da yapılacak.Bugün açılışa ilişkin basın açıklaması yapan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:"Raylı sistemleri güçlendiren projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattımızın ardından yarın Cumhurbaşkanımız İstanbul'un en önemli kent içi ulaşım problemlerinden biri olan metro hattımızı başarıyla tamamlayarak hizmete açıyoruz.İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistemler ağlarıyla donatma çalışmalarında son yıllarda büyük bir yol kazandık. 2023 yılında İstanbul Havalimanı-Kağıthane metro hattını ve Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı, bu yıl ocak ayı içerisinde Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattımızı, 2 hafta önce de Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.Tüm bu projelerle İstanbul'da yapımını tamamlayıp halkımızın vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz metro ağlarımız 139,3 kilometredir."Günde 1 milyon yolcu hedefiYeni hat, 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşan ve saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcu taşıyacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, megakente bir metronun da kazandırılacağı programa katılarak açılışı yapacak.Bakırköy’den başlayacak metro hattı projesinin Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarından oluştuğunu ifade eden Uraloğlu, hattın Kirazlı İstasyonunda, Başakşehir-Kirazlı Hattı ile, İncirli İstasyonunda, Metrobüs ve Aksaray-Atatürk Havalimanı Metro Hattı ile, Özgürlük Meydanı İstasyonunda, Marmaray ile, Bakırköy İstasyonunda, İdo Deniz Otobüsleri ile entegre olacağını bildirdi.Uraloğlu, metro hattının Kayaşehir-Bakırköy İDO arasında 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arasında 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arasında 27 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı arasında 30 dakikada seyahat imkânı sağlayacağını belirtti.