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Beyaz Gazete
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İki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bartın'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralandı.

Ekleme: 9.03.2024 - 10:22 Güncelleme: 9.03.2024 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
İki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı varKurtköy köyü mevkiinde Necmi G. (67) idaresindeki işçileri taşıyan minibüs ile aynı yönde giden Erol A. (50) yönetimindeki işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisleri devrildi.

İki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücü Necmi G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2'si ağır 27 kişi hastaneye kaldırıldı.