Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Tahammül sınırlarını aşmıştır

Başkan Erdoğan, Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Genel Kurulun, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Böylesine muhteşem bri muhabbet ikliminde bizleri bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamd olsun.Ülkemizin en köklü, gönüllü teşekküllerinin yanında İlim Yayma Vakfı geliyor. İlim Yayma Vakfı, yarım asırdan fazla süredir fedakarca çalışıyor. Bu uğurda çile çeken tüm vakıf mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.Nitelikli bilimsel çalışmaları teşvik ederek bilim hazinemizin zenginleşmesini sağlayacağız. İlim Yayma Vakfı'nın bu konuda daha hızlı yol alacağımızı sağlayacağına inanıyorum. İlim Yayma Vakfı'nın her bir mensubuna Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.Bizler de sizlerin her daim yanında olmayı sürdüreceğiz. İyilik neferlerini hiçbir zaman unutmayacak, daha fazla gencimize ulaşacağız. Hedef nebevi ahlakla kuşanmış gençler yetiştirmek.İslam dünyası olarak bir Ramazan'ı daha karşılamaya hazırlanıyoruz. Pazartesi inşallah ilk orucumuzu tutacağız. Bu mübarek ayı hep birlikte en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız.7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlar tahammül sınırlarını aşmıştır. Terör devleti olan İsrail, Filistinli kardeşlerimize yönelik tam anlamıyla soykırım politikası uygulamaktadır. 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 72 bin Filistinli ise yaralandı. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Camiler, üniversiteler ve sivil yerleşim yerleri harabeye döndü. Bir barbarlıkla karşı karşıyayız.'Netanyahu ve yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin'in yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcılarının uluslararası hukuk önünde de hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız. 155 günde gerçekten yüreklerimizi dağlayan bir insan olarak yüzümüzü kızartan utanç verici pek çok hadiseyle karşılaştık. Uluslararası kurumların, insan hakları örgütlerinin söz konusu İsrail olunca nasıl hiçbir işe yaramadığını hep birlikte gördük.Mesele Filistinli masumlar olunca İnsan Hakları Beyannamesi'nin nasıl bir kağıt parçasına dönüştüğünü hep birlikte gördük.Müslüman alemi, Filistin'e kardeşlik görevini tam olarak yerine getiremedi.'Türkiye dünya 5'ten büyüktür' haykırışıyla bize biçilen bu role itiraz etmiştir. Ülke ve millet olarak İsrail'in saldırılarının ilk gününden itibaren Filistin halkı için tüm imkanlarımızı seferber ettik.Katıldığımız tüm uluslararası toplantılarda Filistin ve Gazze'nin sesi olduk. Hemen herkesin Hamas'a terör örgütü yaftası vurmak için yarıştığı dönemde biz buna açıkça itiraz ettik. Onurunu, topraklarını savunan mücahitlere böyle kara çalınamayacağını tüm dünyaya ilan ettik.Mısır makamları ile gelişen ilişkilerimizi Gazze'ye yardımların ulaştırılması için kullandık. Bölgeye gönderdiğimiz insani yardımlar 40 tonu buldu.Bu hafta Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ı Ankara'da misafir ettik. Hamas ve diğer Filistinli gruplarla yakın temas halindeyiz. Filistinli kardeşlerimize tüm imkanlarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz.Filistin davasına en üst seviyede sahip çıkan tek ülke Türkiye'dir. Her kim 'Hiçbir şey yapmadılar' diye eleştiriyorsa kul hakkına giriyor demektir.Hiç kimse bize Hamas için terör örgütü ifadesi kullandırtamaz. Hamas'ın arkasında dimdik duran bir ülke Türkiye. Filistin davasına gönül verenler olarak birbirimize ok atmak yerine bu habis zihniyetle mücadele etmeliyiz.15 yıl önce bunu dediğimizde neredeysek şimdi de aynı yerdeyiz.'