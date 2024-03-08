Ümraniye'de zihinsel engelli çocuk darbedildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Armağanevler Mahallesi’nde geçtiğimiz salı günü bir kişi, yüzde 50 zihinsel engelli bir çocuğu darbetti.Zihinsel engelli gencin ailesi şikayetçi oldu.Güvenlik kameralarından tespit edildi, tutuklandıOlayla ilgili inceleme başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin M.M.K. olduğunu belirledi.Ekipler, şüpheliyi bugün İnkılap Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.Gözaltına alınan M.M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye kasten yaralama suçundan tutuklandı.Önce kovaladı, sonra darbettiÖte yandan darp anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, şüphelinin engelli çocuğu sokakta kovaladığı ve darbettiği anlar yer aldı.