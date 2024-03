Turgut Altınok'tan Ankaralılara ulaşım müjdesi: Aktarma ücretsiz olacak

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, 'Gittiğimiz her yerde Ankaralıların teveccühü ile karşılaşıyoruz. Sokak anketi gerçek ankettir. Hacı Bayram Camii'nden Ulus Hali normalde 5 dakikadır. Geçtiğimiz Cuma günü camiden hale 3 saatte ancak gidebildim. Sokak anketleri Ankara diyor.' mesajı verdi. 'Genel seçimde Cumhur İttifakı'na oy verenlerin oylarını zaten muhafaza edeceğiz. Bunun üzerine de çıkacağız. MHP ve BBP teşkilatlarımız da harıl harıl çalışıyorlar.' diyen Altınok, Mansur Yavaş yönetiminin başarısızlığını işaret edip, 'Ankara'nın 5 yılı boş geçti.' değerlendirmesini yaptı.CHP'ye yakın anket şirketlerinin 2023 seçiminden önce de gerçeği yansıtmayan sonuçlarla kamuoyunu yanılttığını ifade eden Turgut Altınok, şunları söyledi: 'Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce sayın Kılıçdaroğlu için 'yüzde 60, yüzde 57 alıyor' diyorlardı. Anket noktasında birbirlerine de güveniyorlardı. MHP'nin barajı asla geçemeyeceğini söylediler, ben ise her açıklamamda MHP'nin barajı aşacağını anlatıyordum. Bu süreçte sosyal medyanın manipülatif etkisine kapılan arkadaşlarımız da oldu. 'Seçim gidiyor' diyenlere, 'Seçim nereye gidecek?' diye karşılık veriyordum. Bugün de diyorum ki seçimi Ankara'da biz kazanacağız.Turgut Altınok hayatında hiçbir zaman çakarlı araç kullanmadığını ifade ederek, 'Ben saltanatı sevmeyen bir adamım. Tevazu benim için her şeyden önemlidir. Bu haberleri şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı ve trol ekibi yaptırıyor. Adaylığımız açıklandı, o günden bugüne kadar belediye aracını da kullanmadım. Kullandığım arabada da çakar yok. Benim patronum halk. Vatandaşımız bize emaneti veriyor. Biz de o emaneti yönetiyoruz.' şeklinde konuştu.Altınok Ankara'ya yönelik projelerinden de bahsetti ve şunları söyledi: 'Köylerden su aboneliğinden para almayacağız. Konutlardan da 5 lira alınıyor, onu da 50 kuruşa düşüreceğiz. Ayrıca Ankara'da su fiyatlarına yüzde 50 indirim yapacağız. Hangi kanunda varmış yasak, kendisi çıktığı programda sudan ücret almayacağım dedi. Avukat olduğunu biliyor, o zaman neden doğruyu söylemedi? O zaman niye, bunlar 5 yıl önceki konuşmalarıdır.Göreve gelirken, aday olduğunda sudan para almayacağım dedi, Ankara'da ulaşım pahalı dedi, göreve geldiğinden beri ne dediyse tersini yaptı.' dedi. Havaalanı metro ile ilgili Yavaş'ın tutumunu da anlatan Altınok, 'Ulaştırma bakanımızın bana söylediği daha önce hava alanı metrosuyla bir protokol imzalamışlar bu göreve gelince protokolden imzasını çekiyor ve ben kendim yapacağım diyor e buyur yap, yaptın da önünde duran mı oldu yani' ifadelerine yer verdi.Altınok, şehir içi ulaşımda alınan aktarma ücretlerine ilişkin de müjde verdi. Altınok şöyle konuştu: 'EGO'daki aktarmalardan ücret almayı kaldıracağız. Şu an aktarma ücreti olarak oradan bir 7 TL alınıyor ama aktarmaları da ücretsiz yapacağız.'