TikTok'ta tehlike çanları! Kullanıcılara bildirim gönderdi: ABD'de kapanabiliriz!

TikTok, uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanmasına neden olabilecek yeni bir yasa tasarısıyla mücadele çabalarını hızlandırıyor.Uygulama, milyonlarca ABD'li kullanıcısını, uygulamanın ABD uygulama mağazalarında mevcut kalması için ByteDance'ı TikTok'u satmaya zorlayacak olan önlem hakkında uyarıyor.Anlık bildirim 'TikTok ABD'de kapatılma riski altında' diyor. 'Temsilcinizi şimdi arayın.' Ardından bir uygulama içi mesaj kullanıcılara 'hükümetiniz 170 milyon Amerikalının Anayasal ifade özgürlüğü hakkını elinden almadan önce şimdi seslerini yükseltmeleri' talimatını veriyor.Ayrıca kullanıcılara posta kodlarını girmeleri halinde temsilcilerinin ofisini aramaları için bir kısayol sunuyor.Anlık uyarıların şimdiden dramatik bir etki oluşturduğu bildiriliyor. Politico muhabiri Olivia Beavers, Temsilciler Meclisi çalışanlarının ofislerinin telefon yağmuruna tutulduğunu bildirdiğini söyledi.Bir personel X'te 'Kongre üyesinin ne olduğunu soran liselilerden çok sayıda telefon alıyoruz' dedi.Ne yazık ki TikTok için, tasarıya karşı direnişi kışkırtma planları amaçlanan etkiyi yaratmıyor olabilir. Tepkinin Kongre üyeleri arasında tasarıya desteği artırıyor olabileceğini söyleyen Beavers'a göre, çağrı seli aslında 'geri tepiyor' olabilir.Tasarıyı sunan seçkin komitenin başkanlığını yürüten Temsilci Mike Gallagher, X'te yaptığı bir paylaşımda, anlık bildirimlerin 'yasama sürecine müdahale ettiğini' söyledi.Uyarılar, bu hafta başında Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi üyeleri tarafından sunulan tedbir için artan desteğin ortasında geldi. Perşembe günü, tasarı, Enerji ve Ticaret Komitesi üyelerinin oybirliğiyle 50'ye 0 oyla tedbiri ilerletmek için ilk yasama engelini aştı.Yönetimi TikTok'un elden çıkarılmasını da isteyen Başkan Joe Biden'ın tasarıyı desteklediği bildiriliyor.Punchbowl News'in belirttiği üzere, TikTok'un yasaklanmasına yönelik önceki tasarılar Beyaz Saray'ın desteğini alamamıştı.Tasarı kabul edilirse TikTok'a kendisini ByteDance'tan ayırması için yaklaşık altı ay süre tanınacak, aksi takdirde uygulama mağazası yasağı yürürlüğe girecek. TikTok, Meclis'teki oylamanın ardından yayınladığı açıklamada 'Bu yasanın önceden belirlenmiş bir sonucu var: TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamen yasaklanması' dedi.'Hükümet 170 milyon Amerikalının Anayasal ifade özgürlüğü hakkını elinden almaya çalışıyor. Bu, milyonlarca işletmeye zarar verecek, sanatçıları izleyicilerden mahrum bırakacak ve ülke çapında sayısız kullanıcının geçim kaynaklarını yok edecektir.'