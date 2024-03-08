Terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde ağır darbe: 13 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" notu düşülürken, "Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" notu düşülürken, "Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.