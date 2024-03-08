Terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde ağır darbe: 13 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" notu düşülürken, "Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.