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Terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde ağır darbe: 13 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Ekleme: 8.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 8.03.2024 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde ağır darbe: 13 terörist öldürüldüMilli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" notu düşülürken, "Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.