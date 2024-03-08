'Satış gelebilir' diyen İslam Memiş uyardı: Unutmayın...
Finans analisti İslam Memiş, gram altın ve ons altındaki yükselişlere dikkat çekerek 'satış gelebilir' uyarısında bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve ons altının yükselişini değerlendirdi.
'Emtialara (altın ve gümüş özellikle) satış gelebilir! Ons 2.154 $, Gram 2.320 lira' diyerek serbest piyasalardaki son durumu paylaşan İslam Memiş, yatırımcıları uyardı.
'Yeni alım yapacaklara duyrulur' diyen Memiş, 'Unutmayın; Her ay yeni bir rekor ile yola devam. Takip edeceğim destek seviyesi 2.090 $ devamında 2.070 $ Gram altın alımı için fırsat kollayanlar, ons tarafını takip etmeli' dedi.
İslam Memiş, şöyle devam etti:
'En yüksek seviye
Gram altın = 2.333 lira (fiziki altın)
Ons altın = 2.161 dolar
Olarak kayıtlara geçti.'