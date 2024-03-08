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'Satış gelebilir' diyen İslam Memiş uyardı: Unutmayın...

Finans analisti İslam Memiş, gram altın ve ons altındaki yükselişlere dikkat çekerek 'satış gelebilir' uyarısında bulundu.

Ekleme: 8.03.2024 - 09:51 Güncelleme: 8.03.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
'Satış gelebilir' diyen İslam Memiş uyardı: Unutmayın...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve ons altının yükselişini değerlendirdi.

'Emtialara (altın ve gümüş özellikle) satış gelebilir! Ons 2.154 $, Gram 2.320 lira' diyerek serbest piyasalardaki son durumu paylaşan İslam Memiş, yatırımcıları uyardı.

'Yeni alım yapacaklara duyrulur' diyen Memiş, 'Unutmayın; Her ay yeni bir rekor ile yola devam. Takip edeceğim destek seviyesi 2.090 $ devamında 2.070 $ Gram altın alımı için fırsat kollayanlar, ons tarafını takip etmeli' dedi.

İslam Memiş, şöyle devam etti:

'En yüksek seviye
Gram altın = 2.333 lira (fiziki altın)
Ons altın = 2.161 dolar
Olarak kayıtlara geçti.'