'Satış gelebilir' diyen İslam Memiş uyardı: Unutmayın...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve ons altının yükselişini değerlendirdi.'Emtialara (altın ve gümüş özellikle) satış gelebilir! Ons 2.154 $, Gram 2.320 lira' diyerek serbest piyasalardaki son durumu paylaşan İslam Memiş, yatırımcıları uyardı.'Yeni alım yapacaklara duyrulur' diyen Memiş, 'Unutmayın; Her ay yeni bir rekor ile yola devam. Takip edeceğim destek seviyesi 2.090 $ devamında 2.070 $ Gram altın alımı için fırsat kollayanlar, ons tarafını takip etmeli' dedi.İslam Memiş, şöyle devam etti:'En yüksek seviyeGram altın = 2.333 lira (fiziki altın)Ons altın = 2.161 dolarOlarak kayıtlara geçti.'