Oğuz Murat Acı’nın avukatından bomba iddia: Yazar Eylem Tok ile oğlunu doktor baba mı kaçırdı?

Ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğulları T.C., 1 Mart gecesi Eyüpsultan Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba lük cipiyle çarpmıştı. Çarpma sonucu evli bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmiş, 4 kişinin de yaralamıştı.Ehliyetsiz çocuğun, yazar annesi Eylem Tok'un olay yerine gelerek yaralılara ait cep telefonlarını alıp oğlunu kaza yerinden kaçırmıştı. Anne Tok, oğlu T.C.'i alarak kazadan tam 4 saat sonra Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtığı ortaya çıkmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T.C. hakkında 'Bir Kişinin Ölümü İle Birlikte Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Sebebiyet Vermek' suçundan anne Eylem Tok hakkında ise 'Suçluyu Kayırma' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Anne-oğul haklarında yakalama kararı çıkarıldığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü başsavcılık tarafından açıklanmıştı. Savcılık, sürücü T.C ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi.Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ve yaralanan mağdurların avukatı Hacı Orhan İstanbul Adliyesi'nde gelerek basın açıklamasında bulundu. Orhan, on tane 18 yaşından küçük gencin Göktürk yolunda yarış yapmaları sebebiyle kazanın meydana geldiğini belirtti. Avukat, 'Trafik kazasından sonra olay yerine gelen annenin ne yazık ki yapmış olduğu ihmaller ve açıklamalar müvekkillerimizin acısını arttırmıştır. Müvekkilimizin tek talebi bir an önce suçluların adalete teslim olması ve yargılanmasıdır' dedi.Müvekkillerinin telefonlarının elinden alındığını ifade eden Orhan, 'Oradan geçen bir vatandaşın olaya müdahale etmesi üzerine gerekli kişiler ve emniyet aranıyor. Çarpan çocuğun annesi tarafından telefonları götürüldü. Bu süreçte yardım çağrısı yapamayan yaralıların yaralanmaları artarak beyin kanamaları geçirdi' dedi. Kaza sonrası görgü tanığının vefat eden Oğuz Murat Acı ile konuştuğunu, olay yerinde iken halen hayatta olduğunu ve yaklaşık yarım saat bir saat boyunca yardım beklediklerini ileri sürdü.İhmal sayesinde kasten adam öldürmeye kadar girecek olan bir sürecin başlatıldığını vurgulayan avukat, Eylem Tok'un yapmış olduğu açıklamaya karşılık 'Eğer orada olayın vahametini görmemişse acaba neden çocuğunu kaçırma isteği duymuştur? Suçlu anne ve çocuğu havalimanına bırakan kişilerin ne yazık ki babanın (Bülent Cihantimur) iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik.Baba, şimdiye kadar 'Benim haberim yoktu. Annesi tek başına bu eylemleri gerçekleştirdi' diyordu. Ancak gördüğümüz kadarıyla bu tamamen beraber karar verilen bir karardır. Bir anne olarak çocuğumuzu yurt dışına kaçıracak kadar eğer bir tedirginlik hissediyorsanız bunu ilk çocuğumuzun babasıyla paylaşırsınız. Babayla ilgili de şikayeti yapacağız.Açıklamanın devamında 'Annenin 'oğlumun adil yargılanacağına ülke bana teminat versin. Bu şekilde dönerim' şeklinde bir beyanı var. Çok üzücü. Şimdiye kadar bugün döneceğim, yarın döneceğim diyen anne bugün de devletimize güvenmediğini, adaletimize güvenmediğini beyan ederek tarafları üzmüştür' dedi.Kazaya karışan T.C.'nin yanındaki kişilerin küçük yaştaki arkadaş grupları olduğunu, daha öncesinde çeşitli şikayetler olduğunu, yarışlar sebebiyle yine hız yapıldığını belirten Orhan, 'Yolda seyir halinde olan bir sürücü şunu ifade ediyor; 'Beni geçtiler önce. O kadar hızlı gidiyorlar ki kenara çektim. Ben kendi içimden bunlar birinin başına bela olurlar diye geçiriyordum. Ve az ileri gittiğimde işte bir süre sonra orada ATV'lerin içinden geçmiş olduğunu gördüm diyor'Diğer yaralılar arasında beyin kanaması geçirenin olduğunu, vücutlarında kırıkların olduğunu ve hastaneden taburcu oldukları bilgisini veren avukat, tedavilerin evde devam ettiğini söyledi. Cihantimur ailesinden herhangi bir arama olup olmadığı sorusunu yanıtlayan avukat, 'Bir akrabaları vasıtasıyla müvekkillerimize ulaşmış birileri. Failin eşinin tanıdığını söylemiş. Müvekkilimiz de sosyal statüleri açısından saygın insanlardır. İşi gücü olan insanlardır.Şunu söylemişler; 'Diyalog kurmak istiyorlarsa öncelikle adalete teslim olmaları gerekir. Adaletten kaçmış, bu ülkeden kaçmış olan birisiyle şu an yapılacak hiçbir görüşme yoktur.Eğer acımızı paylaşıyor olsalardı bugün yanımızda, cenazemizde, taziyemizde bizimle birlikte olurlardı' diye ifade ettiler.Ne yazık ki bugüne kadar aile ziyarette bulunmamış' diyerek açıklamasını sonlandırdı.Öte yandan Adalet Bakanı Tunç da konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Tunç; '02 Mart tarihinde saat 03.50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir. İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum' demişti.Oğlunu yurtdışına kaçıran Eylem Tok'un yaptığı savunmada ise; 'Ben bir anneyim bugün olsa yine yaparım. Kaçmak yok, kaçacağım bir şey yok ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var. Aileler yanıyor. Biraz hafiflesin, kana kan olmasın. Çıkarken asla ve asla bir ölen olduğunu bilmiyordum. Bilsem çıkar mıyım. Ben her an dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki, Kana kan yok biz bu çocuğa karşı bir şey yapmayacağız adaletli yargılama olacak gelirim' ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan şüphelilerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda onların ambulans ya da itfaiyeyi aramadıklarına dair bir tespite rastlanmadı. Ayrıca 16 yaşındaki Timur Cihantimur'un aynı zamanda Amerikan vatandaşı olduğu için annesiyle birlikte ilk olarak Amerika'ya bilet aradıkları bulamadıkları için ilk uçakla Mısır'a gittikleri değerlendirildi.