Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Manisa, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney, Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıİZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde, akşam saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ve kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin, zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurluSİNOP °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurluZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluSAMSUN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurluTOKAT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluVAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlıSİİRT °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı