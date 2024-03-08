KAAN için 280 metrelik dev Türk uçak gemisi yolda: TCG Anadolu'dan sonra 'Trakya' geliyor

Şehirlerin kronik hale gelen sorunlarını çözmek ve kentleri daha yaşanabilir bir hale getirmek yerine uzun yıllardır heykel belediyeciliğini benimseyen CHP, Eskişehir’e dev bir eser daha kazandırdı. Kente heykel açılışı için gelen CHP Lideri Özgür Özel, 10’ncu yıl marşıyla giriş yaptığı Eskişehir’de heykel açılışı yaptı.

CHP yönetimindeki kentler, başta altyapı ve ulaşım olmak üzere çok sayıda sorunla boğuşmaya devam ederken, heykel belediyeciliğinden bir türlü vazgeçilemedi.Açılış için Eskişehir'e geleceği duyurulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, proje ve çözüm açıklamak yerine Eskişehir'e bir heykel daha kazandırdı. 8 Mart Dünya Kadınlar günü anısına yaptırılan heykel açılışına katılan Özgür Özel ve beraberindeki partili heyet, heykelin örtüsünü indirdikten sonra kentten ayrıldı.CHP'li Belediyelerin büyük bütçeler ayırarak yaptırdığı heykellere bir yenisi daha eklenirken, yapılan bu açılış, CHP'nin heykel belediyeciliğinden öteye geçemeyeceği yorumlarına neden oldu