KAAN dillerinden düşmüyor: Türkiye'yi örnek almalıyız

Milli muharip uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuş, tüm dünyada yankı uyandırdı. Türk savunma sanayisini küresel çapta başarıya ulaştıran yeniliklerden biri olan 5. nesil savaş uçağı KAAN, dünya manşetlerinde yer almaya devam ediyor.Savunma sanayisi alanında gösterdiği üstün başarılarla dünya çapında parmakla gösterilen ülkelerden biri olan Türkiye, son başarısıyla bir kez daha dünya basınının gündemine oturdu.Eurasiantimes KAAN'ın ilk uçuşu özelinde Türk savunma sanayiini inceledi.Baykar'ın yaptığı (İHA-SİHA) satışlara dikkat çekilen analizde, TUSAŞ'ın başarılarından söz edildi.KAAN'ın ilk uçuşundan övgüyle söz eden Hindistan basını milli muharip uçağın F-16'ların yerini alacağına dikkat çekti.Türkiye'nin stratejik açıdan önemli bir konuma sahip olduğu ifade edilen analizde, 'Türkiyehem Avrupa'nın hem de Batı Asya'nın bir parçası. NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ile yakın diplomatik ilişkiler sürdürüyor' ifadelerine yer verildi.KAAN'a Pakistan'ın ilgi gösterdiğini belirten kaynaklar, Pakistan'ın Azerbaycan'ın ardından programa katılan ikinci yabancı ülke olabileceğini yazdı.Haberde, 'Hindistan'ın Türkiye'nin insansız platformlardaki başarılarından ders alması gerekiyor' ifadeleri kullanılırken, Türkiye'nin helikopter, nakliye uçakları ve beşinci nesil savaş uçağı programında da açık ara önde olduğu belirtildi.