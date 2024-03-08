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Beyaz Gazete
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KAAN dillerinden düşmüyor: Türkiye'yi örnek almalıyız

Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı KAAN, dünya basınının gündeminden düşmüyor. Son olarak Hindistan medyası Türk savaş uçağını mercek altına aldı. Projeyi olağanüstü bir başarı olarak nitelendiren analizde Hindistan'ın Türkiye'nin İHA platformlarındaki başarısını örnek alması gerektiği belirtildi.

KAAN dillerinden düşmüyor: Türkiye'yi örnek almalıyız
Ekleme: 8.03.2024 - 17:11 Güncelleme: 8.03.2024 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
KAAN dillerinden düşmüyor: Türkiye'yi örnek almalıyız
Milli muharip uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuş, tüm dünyada yankı uyandırdı. Türk savunma sanayisini küresel çapta başarıya ulaştıran yeniliklerden biri olan 5. nesil savaş uçağı KAAN, dünya manşetlerinde yer almaya devam ediyor.

Savunma sanayisi alanında gösterdiği üstün başarılarla dünya çapında parmakla gösterilen ülkelerden biri olan Türkiye, son başarısıyla bir kez daha dünya basınının gündemine oturdu.

KAAN dillerinden düşmüyor: Türkiye'yi örnek almalıyız

KAAN DÜNYANIN DİLİNDEN DÜŞMÜYOR
Eurasiantimes KAAN'ın ilk uçuşu özelinde Türk savunma sanayiini inceledi.

Baykar'ın yaptığı (İHA-SİHA) satışlara dikkat çekilen analizde, TUSAŞ'ın başarılarından söz edildi.

KAAN'ın ilk uçuşundan övgüyle söz eden Hindistan basını milli muharip uçağın F-16'ların yerini alacağına dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN KONUMUNA VURGU YAPTILAR

Türkiye'nin stratejik açıdan önemli bir konuma sahip olduğu ifade edilen analizde, 'Türkiyehem Avrupa'nın hem de Batı Asya'nın bir parçası. NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ile yakın diplomatik ilişkiler sürdürüyor' ifadelerine yer verildi.

KAAN dillerinden düşmüyor: Türkiye'yi örnek almalıyız

KAAN'a Pakistan'ın ilgi gösterdiğini belirten kaynaklar, Pakistan'ın Azerbaycan'ın ardından programa katılan ikinci yabancı ülke olabileceğini yazdı.

'HİNDİSTAN TÜRKİYE'NİN BAŞARISINDAN DERS ALMALI'

Haberde, 'Hindistan'ın Türkiye'nin insansız platformlardaki başarılarından ders alması gerekiyor' ifadeleri kullanılırken, Türkiye'nin helikopter, nakliye uçakları ve beşinci nesil savaş uçağı programında da açık ara önde olduğu belirtildi.