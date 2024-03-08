İstanbul'da metrobüs kazası! 4 kişi yaralandı

Durakta yolcu almak için duran metrobüse arkasından gelen diğer metrobüsün çarpmasıyla 4 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki toplu taşımalar arıza ve kazalarla gündeme gelmeye devam ediyor.Son olarak yaşanan kazanın adresi Avcılar oldu.İBB Sosyal Tesisler Metrobüs durağında yolcu alan bir metrobüse aynı yöne giden başka bir metrobüs arkasından çarptı.Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, metrobüste yolcu olan 4 vatandaş yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.Yaşanan kaza nedeniyle bölgede yoğunluk oluşurken metrobüslerin kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.