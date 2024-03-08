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Beyaz Gazete
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İstanbul'da metrobüs kazası! 4 kişi yaralandı

Durakta yolcu almak için duran metrobüse arkasından gelen diğer metrobüsün çarpmasıyla 4 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da metrobüs kazası! 4 kişi yaralandı
Ekleme: 8.03.2024 - 13:33 Güncelleme: 8.03.2024 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da metrobüs kazası! 4 kişi yaralandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki toplu taşımalar arıza ve kazalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak yaşanan kazanın adresi Avcılar oldu.

2 metrobüs çarpıştı

İBB Sosyal Tesisler Metrobüs durağında yolcu alan bir metrobüse aynı yöne giden başka bir metrobüs arkasından çarptı.

4 yolcu yaralandı

Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, metrobüste yolcu olan 4 vatandaş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

İstanbul'da metrobüs kazası! 4 kişi yaralandı

Yoğunluk oluştu

Yaşanan kaza nedeniyle bölgede yoğunluk oluşurken metrobüslerin kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.