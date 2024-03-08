İstanbul’da inanılmaz olay: Ev sahibi gibi davranan çete bakın neler yaptı!

Megakent İstanbul'da inanılmaz bir olay yaşandı. Gayrimenkul şirketi adına faaliyet gösterirken; kiraya verdikleri evlerin, yıllar sonra sahipleri tarafından satışa çıkarılmasını fırsat bilerek, ev sahibi gibi mağdurlarla buluşup "Bu evi kaçırmayın" diyen ve ön ödeme alarak kaçan 6 kişi yakalandı…

Pendik'te polise yapılan bir şikayet akıl almaz bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada, bir gayrimenkul şirketi çalışanlarının kiralanmasına aracılık ettikleri evleri kullanarak milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.Polis soruşturmasında şüphelilerin yıllar önce kiraladıkları evlerin tüm bilgilerini sakladıkları, daha sonra ev sahiplerinin ev satışı ilanı vermesi üzerine harekete geçtikleri öğrenildi. Tapu bilgileri, evin konumu gibi bilgileri elinde bulunduran şüphelilerin kurbanlarıyla sanki ev sahibi gibi buluşarak evleri gezdirdikleri tespit edildi.Bu ziyaretler sırasında samimi bir ortam oluşturan şüphelilerin fiyatta sözde indirim yaparak "Bu fiyata kaçırmayın, bu fırsat kaçmaz" diyerek insanları kandırdıkları öğrenildi.Şüphelilerin 'Ön ödeme' adı altında milyonlarca lira para toplayarak ortadan kayboldukları tespit edildi.Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 7 kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.