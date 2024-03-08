İstanbul'da değişmeyen manzara! İETT otobüsü yolda kaldı

İstanbul'da bitmek bilmeyen sorunların başında ulaşım geliyor.Trafik, bakım ve onarımı yapılmayan ulaşım araçları, vatandaşların çilesi haline gelmiş durumda. CHP yönetimindeki Megakent'te, her geçen gün bir araç arızası yaşanıyor.Bunun bir örneği de bugün Üsküdar ilçesinde yaşandı.Yavuztürk Mahallesi'nde seyir olan bir İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.Cadde üzerinde yaşanan olayda, aracın motor kısmına yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.Bölgede akşam saatlerinde, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun halk buluşmasına katılması bekleniyor.