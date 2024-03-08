Fon vurgununda yeni gelişme! Fatih Terim'e yakın 5 isme şok

Fatih Terim Fonu olarak da bilinen futbolda fon vurgunu davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Banka Şube Müdürü Seçil Erzan ve altı kişinin dördüncü kez hakim karşısına çıkacağı dava öncesinde Denizbank'tan hamle geldi.TV100'deki habere göre; banka, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin, eski futbolcu Selçuk İnan, iş insanı Mert Zeydanlı, Fatih Terim'in aile dostu Nur Erkasap ve Avukat Rezan Epözdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.Bu kişilerin Seçil Erzan ile ortak hareket etmesi iddia edildi. Kişilerin hakkındaki suçlamalar ise, özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma.Banka avukatları ayrı ayrı hazırladıkları dilekçede bu kişiler hakkında farklı iddialara yer verdi. Banka Avukat Rezzan Epözdemir'in sahte olduğunu bildiği belgelere dayanarak vekil sıfatıyla tüketici mahkemesine başvurduğunu savundu. Dilekçede, Epözdemir'in banka aleyhine ihtiyati haciz talebinde bulunduğuna ve Selçuk İnan yönünde karar aldırdığına işaret edildi.Örneklere yer verilen dilekçede, Avukat Epözdemir'in sahte olduğunu bildiği belgelerle hareket ettiği iddia edildi. Dilekçede bununla ilgili belgelere de yer verildi.Fatih Terim'in aile dostu Nur Erkasap ile ilgili dilekçede ise, iş insanı Mert Zeydanlı'nın Seçil Erzan'a para vermeden önce Erkasap'ı aradığına yer verildi. Erkasapın Fatih Terim'in ailesi ile birlikte bu sistemin içinde olduklarını teyit etmesi üzerine Erzan'a 4 kez para verdiği ve bunların ikisinde Erkasap'ın da yanlarında bulunduğu senete imza attığı belirtildi.Dilekçede Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya ödeme yapılmaması üzerine Erkasap'ın endişelendiği de iddia edildi.İşte dilekçede yer alan Seçil Erzan'ın yazışmaları:Seçil Erzan: Tamam haber edersin bana, hoca anlayacak aklım çıktıNur Erkasap: Yok yok, herif çok uyanık bence, sormadığı soru kalmadıSeçil Erzan: Patlatır biziNur Erkasap: Büyük ihtimalle vermeyecekSeçil Erzan: Kalmadı artık kurşunumuz sanırımNur Erkasap: Aynen maalesefSeçil Erzan: Saçma bir şey olduNur Erkasap: Ft de de iş yokTercüman Musa Mert Çetin ile ilgili dilekçede ise, Çetin'in Seçil Erzan tarafından kurulan sistemin banka ile ilgisi olmadığını açıkça bildiği ve bu sebeple Erzan ile şube dışında görüşmeye özen gösterdiği kaydedildi.Erzan ve Çetin'in, Muslera'yı kurulan sisteme para vermeye ikna etmek için izlenecek yolu mesajlaşarak belirledikleri öne sürüldü. İkili arasındaki mesajlaşmalara yer verildi.Musa Mert Çetin: Seço ne haber?Seçil Erzan: İyiyim, canım sen?Musa Mert Çetin: Çoook iyiyim, Muslera okSeçil Erzan: Ya süpersin, ne kadar? sabah erkenden giriş yapmam gerekiyor, diğerini de yapalım onda çok var.Seçil Erzan: Mertom yarın muslera'yı alıp gelsene, kâğıt vereyim hem.Musa Mert Çetin: Eve dimi canım?Seçil Erzan: Akşam eve gelin isterseniz ya da yarın bilemedim konuşalım senle.Musa Mert Çetin: Yarın güzelce anlatırız, bide hocayı patlattık mı efsaneee.