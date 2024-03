Ekrem İmamoğlu’nun kirli algısı patladı! Ben yaptım demişti: O metroların temeli AK Parti döneminde atıldı!

Belediyecilikten bir haber olan Cumhuriyet Halk Partisi, vatandaşa hizmet değil çile getirdi. Alt yapıdan ulaşıma kadar pek çok alanda sınıfta kalan CHP'li belediyeler vatandaşları da isyan ettirdi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana tek bir proje üretemedi. Kendisinden önceki AK Partili belediye döneminde yapılan ve temeli atılan projeleri kendine aitmiş gibi gösterdi.Belediyenin aldığı rekor ödeneğe rağmen, yapmadığı ve iptal ettiği her proje için 'Engelleniyoruz' bahanesine sarılan Ekrem İmamoğlu, yerel seçime sayılı günler kala meydanlara indi.İstanbul'u her afette sahipsiz bırakan, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayaline kapılıp Türkiye turuna çıkan, şimdilerde ise CHP genel başkanı Özgür Özel ile güç kavgasına tutuşan İmamoğlu, hazır projeleri iptal ettiği hatta çimento döküp kapattığı metro hatlarını unutup kendini 'Metro Fatihi' bile ilan etti!Katıldığı bir YouTube programında üç metro hattının sıfırdan temelini attığını iddia etti! "Mahmutbey–Esenyurt, Çekmeköy-Sancaktepe ve Göztepe – Ataşehir metrolarının temelini ben attım" dedi!Ancak o metro hatlarının yapıma başlanma tarihleri Ekrem İmamoğlu'nun yalanını gözler önüne serdi. Çünkü bahsettiği metroların her biri AK Parti döneminde ve Kadir Topbaş döneminde yapımına başlanmış projelerdi!