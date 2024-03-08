Dev proje iptal edilmişti: Apple'ın elektrikli araç için görüştüğü şirketler ortaya çıktı

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun.Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, 10 yıldır üzerinde çalıştığı projeyi geçtiğimiz günlerde iptal etmişti.Yöneticiler, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zeka bölümüne kaydırılacağını söyledi.The New York Times tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Apple'ın iptal edilen elektrikli araç projesine şimdiye kadar tam 10 milyar dolar harcadığını gösteriyor.Rapora göre, bu süre zarfında projenin liderleri ve odağında birçok kez değişikliğe gidildi. Lider değişiklikleri de görüş ayrılıklarını beraberinde getirdi.Apple'ın elektrikli otomobil projesi olan Apple Car hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.Teknoloji devinin; Mercedes-Benz, Ford ve Tesla gibi büyük otomobil üreticileriyle görüşmeler gerçekleştiği öne sürüldü.Apple'ın, özellikle Mercedes-Benz ile bir ortaklık arayışına girdiği kaydedildi. İki şirketin, Apple'ın otonom sürüş platformunu geliştirme ve Mercedes'in aracı üretme konusunda iş birliği yapma olasılığı üzerinde durulduğu, ancak sonrasında Apple'ın kendi araba üretme potansiyeline inanarak bu ortaklıktan vazgeçtiği aktarıldı.Apple'ın Ford ile Lincoln markası altında Apple Car satma olasılığını görüştüğü ancak bu görüşmelerden de bir netice alamadığı ifade edildi.İddialara göre Apple, elektrikli otomobiline pil tedarik etmek için ise Tesla ile görüştü.Apple Car projesi, aslında şirketin kurucusu Steve Jobs'un fikri olarak ortaya çıkmıştı.Raporlara göre, projenin başarısız olmasının asıl nedeni, Apple'ın otonom sürüşe sahip bir otomobil için gerekli yazılım ve algoritmaları geliştirememiş olmasıydı.