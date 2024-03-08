DEM'den ittifak itirafı: CHP ile ilişkisi olan bir partiyiz

Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek için 31 Mart'ta seçimler için sandık başına gidiyor.Seçimler için hazırlıklar devam ederken, CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti arasındaki ittifak görüşmeleri gündemdeki yerini koruyor.Kent uzlaşısı adı altında gerçekleştirilen ittifak ile birlikte DEM Parti, İstanbul'da aday çıkarmadığı yerlerde CHP'nin adaylarını destekleyecek.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti ile aralarındaki ittifakı kabul etmese de, iki partiden de itiraflar gelmeye devam ediyor.KRT TV'ye konuk olan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, CHP ile aralarındaki ittifaka değinerek şu açıklamalarda bulundu:'Biz kurumsal olarak CHP ile ilişkisi olan bir partiyiz. Geçmiş dönemlerde de görüştük, bugün de görüşüyoruz. Sadece CHP ile değil, aslında her partiyle görüşmek ve Türkiye'deki her çözmek için var olan bir partiyiz. Kendimizi zaten bir müzakere partisi olarak da ifade ediyoruz. Siyasetin doğasına aykırı olan bir şey yapmıyoruz. Tam da siyaset yapmaya çalışıyoruz. İttifak ve ilişki kurmaya çalışıyoruz. Ama onlar bu konuda kısmen daha çekincelilerse onların takdiridir. Biz ittifak yaptığımız yerde ittifak yaptık. İttifak yapmadığımız yerlerde de zaten adaylarımız var. Sokaktayız, alandayız, çalışıyoruz.''Her aday göstermediğimiz yerde CHP ile ittifak yaptık diye asla ifadelendirmiyoruz. İttifak yaptığımız, kent uzlaşısı yaptığımız yerlerde tabii ki sürecin bir parçası, paydaşı CHP'dir. Bunu gizleyecek ya da sakınacak bir durum bizim açımızdan yok. CHP açısından varsa da onu bilemem.'