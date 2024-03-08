CHP'deki 'DEM' kavgasında yeni perde! Burcu Köksal'dan yeni açıklama: Tavrım nettir

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışı parti içinde krize neden oldu. Köksal, Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında 'Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak' ifadelerini kullandı.'Kent uzlaşısı' adı altında İstanbul özelinde Kandil'in siyasi uzantısı ile ittifak yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Burcu Köksal'ın sözlerini 'sürçülisan' oldu diyerek düzeltmeye çalıştı. Köksal'dan daha sonra, 'Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum.' açıklaması geldi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tartışmalara dahil oldu ve gerilimi tırmandıracak bir açıklama yaptı.İmamoğlu, Burcu Köksal'ın açıklamasına atıfta bulunarak, 'Ben CHP'liyim ama bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam diyen de ya kendine başka iş bulacak, ya da başka parti bulacak.' ifadelerini kullandı.Burcu Köksal'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Köksal, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, 'Belediye Başkanı olduğumda, belediyeyi DEM Parti ile yönetmeyeceğim. Tavrım nettir.' dedi.Köksal, 'DEM Parti ve Afyonkarahisar ittifakında yoktur. Hiç kimse cümlelerimi kesip, biçip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın.' ifadelerini kullandı.