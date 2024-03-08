CHP'de kriz demleniyor! Fatih Portakal ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerginlik

CHP'deki DEM Parti krizi büyüyor...Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın seçim mitinginde sarf ettiği, "Belediyeyi kazanınca DEM Parti hariç tüm partilere kapılarımız ardına kadar açık olacak." sözleri deprem etkisi yaptı.Türkiye genelinde birçok bölgede ittifak yapan CHP ve DEM Parti bu sözlerle karşı karşıya geldi.Çıkan krizi bastırmak isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olayı 'dil sürçmesi' olarak değerlendirirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köksal'a kendisine yeni parti bulmasını önerdi.Tüm bunlar kamuoyunda tartışılırken Fatih Portakal, Sözcü TV'de sunduğu ana haberde konuyu değerlendirdi.Bucu Köksal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden olduğunu, bu çıkışı da Kılıçdaroğlu talimatıyla yaptığını söyledi.Tüm oklar Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederken Kılıçdaroğlu T24'ten Murat Sabuncu'ya konu hakkında açıklamalarda bulundu.Fatih Portakal'ı iftira atmakla suçlayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanarak iddiaları reddetti:Bakın açıkça çağrı yapıyorum: Bu yakınımda olduğu ya da böyle bir cümle kurulmasını söylenen isim kimse açıklanması gerekir. Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir.Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim.Bir kez daha açıkça söyleyeyim: Burcu Köksal'a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır. Benim yakınımdaki her kişi şunu çok iyi bilir. Ben CHP'nin tüm belediye başkanlarının başarısını isterim, bu benim en büyük dileğim. Ne yazık ki aleyhime kasıtlı yalan bir haber yapılıyor.Aleyhimde yapılan kasıtlı yalan haberlere ve iftiralara ne yazık ki ben alışığım ama daha vahimi bu sefer ki operasyonda yıpranan sadece ben değilim, Cumhuriyet Halk Partisidir.Ben bana yapılana kan kusar kızılcık şerbeti içtim der susarım ama partime gelecek en ufak bir zarar varsa kimse beni susturamaz ve sindiremez. Sonucu ne olursa olsun.."Portakal, konuyu gündeme getirdiği yayında şöyle konuşmuştu:Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim.Özgür Özel'in de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım.Çünkü Kılıçdaroğlu; onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var.