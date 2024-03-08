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Bursa'da araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralandı

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan 3 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 8.03.2024 - 16:52 Güncelleme: 8.03.2024 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralandıBursa'nın Kestel ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle araç sürücünün kontrolünden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç, yaklaşık 10 metrelik şarampolden yuvarlandı.

3 kişi yaralandı

Kazanın etkisiyle araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralandı

Tedavi altına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şarampolden çıkarılan yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri yaşanan kazaya ilişkin inceleme başlattı.