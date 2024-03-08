Bursa'da araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle araç sürücünün kontrolünden çıktı.Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç, yaklaşık 10 metrelik şarampolden yuvarlandı.Kazanın etkisiyle araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şarampolden çıkarılan yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.Polis ekipleri yaşanan kazaya ilişkin inceleme başlattı.