Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Yıldız oyuncu için girişimler başladı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan ve son maçında ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...Beşiktaş Kulübü, 1-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinde Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istedi.Kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni sezon planlamalarına şimdiden başlayan Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Fernando Santos'un da onayıyla birlikte transfer girişimlerine başladı.Ara transfer döneminde Al-Musrati ve Ernest Muçi gibi iki önemli yıldızı kadrosuna katan Beşiktaş dikkat çekmişti.Kartal, şimdi de Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen genç yıldız için girişimlere başladı.Ligdeki bu rekabet, daha sezon bitmeden transfer yarışına yansıdı. Beşiktaş ile Fenerbahçe yeni sezon için kadro planlaması çalışmalarını devam ettirirken, genç yıldız için karşı karşıya geldi.Beşiktaş, ara transfer döneminde Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci ve Al Musrati'yi kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirmişti.Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu iddia edilen ve transferin son gününde atağa kalkan Beşiktaş, İtalya'da forma giyen kanat oyuncusunun şartlarını sordu.Akşam'ın haberine göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen genç oyuncu Lameck Banda'yı takibe aldı.2023 yazında Petah Tikva takımından 2 milyon euro'ya Lecce'ye transfer olan Lameck Banda Lecce ile şu ana kadar 56 maçta forma giydi ve 4 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.Lecce 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Zambiyalı oyuncu, her iki kanatta da oynayabiliyor.Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız, kariyerinde Nkwazi FC, ZESCO United FC, Arsenal Tula, Maccabi Netanya ve Petak Tikva'da oynadı.