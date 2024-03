Bakan Şimşek: Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Bizim yaklaşımımız Merkez Bankası'na enflasyonu aşağı çekmekte yardımcı olmak. Cari açığın 30-35 milyar dolar civarına inmesini bekliyoruz. Bu, programın çalıştığının en güzel göstergelerinden biri. Yazın enflasyon 20-25 puan düşer' dedi.Bakan Şimşek, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Şimşek, 2024'ten sonra ekonomi programının güçlü sonuç vereceğini, harcamaları deprem hariç kontrol altına aldıklarını, gelir ayağında adımlar attıklarını kaydetti. Şimşek, 'Bizim yaklaşımımız Merkez Bankası'na enflasyonu aşağı çekmekte yardımcı olmak. Bütçe açığını kalıcı bir şekilde yüzde 3'ün altına çekmek istiyoruz. Cari açığın 30-35 milyar dolar civarına inmesini bekliyoruz. Bu, programın çalıştığının en güzel göstergelerinden biri. Yazın enflasyon 20-25 puan düşer. Para politikası gecikmeli çalışıyor. Merkez Bankası ilave sıkılaşma adımları atıyor. Biz bunu yüzde yüz destekliyoruz. Gelişmiş ülkelerde dahi 12 ile 18 aylık bir aktarım süreci var bu hamlelerin yansımasında' dedi'KAFAMDA ZERRE TEREDDÜT YOK'Şimşek, Türkiye'nin şu an uyguladığı politikaların uluslararası normlara uygun olduğunu, kapsamlı yapısal reformları içerdiğini söyledi. Kolaycı, hızlı bir çözümün olmadığını, zaman aldığını belirten Şimşek, 'Bunlar hepsi süreç işi, sabır işi, kararlılık işi onun için kafamda zerre kadar tereddüt yok. Vatandaşımızın da ben inanıyorum ki bu programa güveni pekişecek, sonuç aldıkça pekişecek. Yerel seçime burada birkaç hafta kaldı. İddiaların aksine ben programa güvenin pekişeceğine inanıyorum. Birtakım spekülatif hareketler her zaman var, herkesin beklentisi farklıdır. Biz bunu öngördük, yani bunların, bu dedikoduların bu masa başı spekülasyonların üretilmesi ihtimalini biz öngördük. O nedenle uzun bir süre 'itibar etmeyiniz' dedim' diye konuştu.'ENLASYONU KALICI BİR ŞEKİLDE ÇEKECEĞİZ'Şimşek, Merkez Bankası'nda çok değerli, çok güçlü bir ekip olduğunu ifade ederek, 'Ne gerekiyorsa yapacaklar, biz arkalarındayız çok güçlü bir şekilde. Çünkü bizim amacımız ülkemizi, milletimizi bu hayat pahalığından kurtarmak. Bu enflasyonu kararlı bir şekilde indireceğiz. Biz maliye politikası ayağında Merkez Bankasına çok güçlü bir şekilde destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz ve bunu hızlandıracağız, bu konuda tereddüt yok. Yapısal reformlar üzerinden, verimlilik artışı üzerinden destek vermeye devam edeceğiz. Kalıcı bir şekilde bu enflasyonu biz aşağı çekeceğiz; ama bir günde olacak bir şey değil. Başarılı programlar ortalama 3, 4 yıl almış. Programı açıklayalı daha birkaç ay oldu. Yakında dediğim gibi bütün bu belirsizlikler ortadan kalkacak, inşallah güçlü bir şekilde dezenflasyona, yani enflasyonu indirmeye hem de diğer bütün alanlara çok güçlü bir şekilde odaklanacağız' ifadelerini kullandı.'VERGİ ARTIŞI OLMAYACAK'Şimşek, seçim öncesinde bazı çevrelerin belirsizlik, güvensizlik yaratma çabası içinde olduğunu söyleyerek 'Öyle bir hal aldı ki çok abartılı ifadeler. Biz seçim sonrasına ilişkin orta vadeli programda öngörmediğimiz bir şey yapmayacağız. Vergi ile ilgili tutumumuz net. Kurumlar Vergisini artırmayacağız. Gelir Vergisini artırmayacağız. KDV genel oranları artırmayacağız. İstisnanalar varsa, indirimli olanlar var ise bunu gözden geçireceğimizi zaten söylemiştik. Motorlu taşıtlara ilave bir oran gündemimizde değil' dedi.Harcamaları gözden geçireceklerini anlatan Şimşek, 'Daha üretken, verimli alanlara yönelteceğiz. Kayıt dışılık ile mücadele edeceğiz. Çok ciddi düzenlemeler çalışıyoruz. Nokta atışı olacak. Kayıt dışı ile mücadele ederek, bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacağız. Kayıt dışılık hak yemek demektir. Hazirandan itibaren yeni nesil pos makinesi konulacak. Kayıt dışı çalışan işletmelere dair algoritmalar geliştireceğiz. Yapay zeka ile herhangi bir şehrin işlek restoranında bütün gün su, ekmek, et fişi kesildiğinde algoritma bize haber verecek' diye konuştu.'KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK'Şimşek, kayıt dışı ile mücadele kapsamında kira sözleşmelerini E-devlet üzerinden yapmak istediklerini belirtti. Bir süre önce veri tabanından 4,5 milyon potansiyel kiralık konut tespit ettiklerini belirten Şimşek, 'Son 2 ayda 420 binden fazla kapı çaldık. Elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bu ay sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım. Amacımız gönüllü uyumu artırmak, rehberlik yapmak. Verilmeyen beyannamelere ilişkin nisanda inceleme yaparsak, mükellef daha ağır sonuçlarla karşılaşacak. Amacımız gönüllü uyumu artırarak vatandaşın beyanname vermesini sağlamak' dedi.Şimşek, gri listeden çıkış için, 'Eli kulağında' değerlendirmesini yaparken, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemenin nisan-mayıs ayında hayata geçirilmesinin beklendiğini kaydetti. Şimşek, mayıs ayında muhtemelen FATF'ın yerinde denetim yapacağını, genel kurulun da haziranda olacağını belirterek, haziran ayında gri listeden Türkiye'nin çıkmış olacağını kaydetti.