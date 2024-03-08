Bakan Güler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Güler, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, yarınları büyük özveriyle inşa eden tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Her alanda önemli sorumluluklar üstlenen Türk kadınlarının, muasır medeniyetlerin ilerisine geçme ülküsünü, toplumsal hayatın her alanında aktif, üretken ve güçlü şekilde yer alarak gerçekleştirmekte olduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:"Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bizce kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir.' sözleriyle eşsiz değerini vurguladığı kadınlarımız, donanımları, çalışmaları ve başarılarıyla sadece ülkemizde değil, dünyada da seçkin ve saygın bir konumdadır. Fedakar ve çalışkan kadınlarımızın, Cumhuriyet'imizin ikinci asrında da Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizin ve gelecek nesillerimizin daha aydınlık yarınları için aklı ve bilimi rehber edinerek azim ve kararlılık içerisinde, yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.Bu vesileyle, değerli silah ve mesai arkadaşlarımızın, aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin kıymetli annelerinin, kız kardeşlerinin, eş ve kızlarının, Bakanlığımızın kadın personeli ile tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyor, saygılarımı sunuyorum."