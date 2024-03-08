Arda Güler, Fenerbahçeli oyuncuların gönderilerine yorum yaptı
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve İsmai Yüksek'in Union Saint-Gilloise karşılaşması sonrası paylaşımlarına yorum yaptı.
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise karşısında aldığı galibiyete kayıtsız kalmadı. Milli futbolcu, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek'in maç sonu paylaşımlarına yorum yaptı.
Arda Güler, İsmail Yüksek'in, 'Hedeflere doğru adım adım' paylaşımına ise, 'Ahtapot' yazdı.