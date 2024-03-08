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Beyaz Gazete
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Arda Güler, Fenerbahçeli oyuncuların gönderilerine yorum yaptı

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve İsmai Yüksek'in Union Saint-Gilloise karşılaşması sonrası paylaşımlarına yorum yaptı.

Ekleme: 8.03.2024 - 10:51 Güncelleme: 8.03.2024 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Arda Güler, Fenerbahçeli oyuncuların gönderilerine yorum yaptı
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise karşısında aldığı galibiyete kayıtsız kalmadı. Milli futbolcu, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek'in maç sonu paylaşımlarına yorum yaptı.

Arda Güler, Fenerbahçeli oyuncuların gönderilerine yorum yaptı

Arda Güler, İsmail Yüksek'in, 'Hedeflere doğru adım adım' paylaşımına ise, 'Ahtapot' yazdı.